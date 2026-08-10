Tavas\'ta Arı Kovanları Yandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında çok sayıda arı kovanı yanarken, kovanlardaki arılar telef oldu.

Yangın, Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda arı kovanı alevlere teslim oldu. Yangında kovanların içerisinde bulunan çok sayıda arı telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.