Tavşanı Kesip Yüzenden Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de sokakta tavşanı kesip derisini yüzen ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Güngören'de bir kişi sokakta tavşanı kestikten sonra derisini yüzdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin yayılmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada şahsın Abdullah U. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli Abdullah U., yarın adliyeye sevk edilecek.