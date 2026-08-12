Tavşanlı’da çıkan tarım yangınında 10 dönüm ekili alan zarar gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük ekili alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çardaklı Mahallesi ile Göbel Mahallesi arasında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederek yangının çevredeki diğer tarlalara ve ormanlık alana sıçramasını önledi. Yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına devam edildi. Yangında yaklaşık 10 dönümlük ekili alanın tamamen yandığı, bölgede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, hasar gören ürünlerin türü ve toplam zarar miktarı netleşmeye çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.