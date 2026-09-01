Tavşanlı\'da asker eğlencesi kavgası kanlı bitti: 5 yaralı, 2 tutuklama; göğsünden bıçaklanan baba yoğun bakımda

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir düğün salonunun önünde çıkan asker eğlencesi kavgasında 5 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Dağçeşme Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker eğlencesi için bir araya gelen grupta E.İ. isimli şahıs, H.E.S.'den içecek istedi. Olumsuz yanıt alması üzerine E.İ.'nin H.E.S.'nin üzerine yürüdüğü, yanındaki arkadaşı H.Ç.'nin ise tokat attığı öne sürüldü. Olaya H.E.S.'in babası M.S.'nin de dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedeyi ayırmaya çalışan vatandaşların da darbedildiği olayda; M.S., E.İ., E.A. ve E.G. bıçakla, N.Z. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden ve sırtından yaralanan M.S. yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından genel cerrahi servisine alınırken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri; E.İ., H.E.S. ve ikametinde yakaladığı H.Ç.'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası incelemeleri ve alınan ifadeler doğrultusunda olayda kesici alet kullandığı belirlenen S.Ç. ise yaşadığı apartmanda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve E. İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.