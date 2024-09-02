Tavşanlı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Tavşanlı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Tavşanlı\'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, C.Ç.'ye ait evin odunluk kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 22:07
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evin odunluk kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesinde Balıkesir köprüsü yakınlarında C.Ç.'ye ait evin odunluğunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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