Tavşanlı\'da Bisiklet Kazası: 1 Çocuk Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi'nden çarşı istikametine seyir halinde olan M.U. idaresindeki 43 UP 784 plakalı hafif ticari araç, virajı döndüğü sırada B.G. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük yaştaki bisiklet sürücüsü B.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.