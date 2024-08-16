Tavşanlı\'da çıkan yangın besi damına sıçradı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide çıkan yangın besi damına sıçradı.

Tavşanlı'ya bağlı Çardaklı Mahallesinde boş arazide bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Servis numarasını arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangının besi damından eve sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı.

Meydana gelen yangında A.Ü.'ye ait besi damında büyük hasar oluştu. Besi damında yangın anında damın boş olması hayvan telefinin önüne geçmiş oldu. - KÜTAHYA