Tavşanlı\'da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Hanımçeşme Mahallesi mezarlık karşısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA