Tavşanlı\'da Dere Kenarında Yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dere kenarında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi akşam saatlerinde dere kenarındaki ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA