Tavşanlı\'da ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi Aydınlar köyünde çıkan ev yangını, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ali Kaçar'a ait iki katlı evde, henüz kesin nedeni belirlenemeyen ancak ilk değerlendirmelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri ile Balıköy Jandarma Karakol Komutanlığı personeli sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, jandarma ekipleri ve köy sakinleri de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması ve vatandaşların yoğun çabası sayesinde yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından jandarma ekipleri, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. - KÜTAHYA