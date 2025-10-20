Tavşanlı\'da Gümrük Kaçağı Parfüm Operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir araçta 3 bin 755 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir şahsın aracında yapılan aramada çeşitli markalara ait 3 bin 755 adet gümrük kaçağı parfüm bulundu. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA
