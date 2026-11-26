Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki besici, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Er'e dün öğle saatlerinden itibaren telefonla ulaşılamayınca yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşların katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca dron desteğiyle sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Mehmet Er'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Tunçbilek'e yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Yaylacık ormanları Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkiinde bulundu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Er'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı; jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.