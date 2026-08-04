Tavşanlı’da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışıp takla atarak boş araziye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Tunçbilek karayolunun 7'nci kilometresindeki Ekmekçi Dede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan K.A.C. idaresindeki 26 ADD 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine gitmekte olan R.Y. yönetimindeki 06 GD 9647 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki boş araziye uçtu ve ters dönerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü K.A.C. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.T., D.A. ve A.T. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.