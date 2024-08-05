Tavşanlı\'da Hareket Halindeki Otomobil Yandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hareket halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Haşim Benli Caddesi üzerinde ilerleyen otomobilden duman çıktığını gören araç şoförü ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlatıldı. - KÜTAHYA