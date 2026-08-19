Tavşanlı\'da Kaza: 4 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun Tavşanlı istikameti 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı yönüne seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 16 SYU 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A., H.A. ve D.A. yaralandı. Yaralıların aynı aileden olduğu ve 2'sinin çocuk yaşta bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.