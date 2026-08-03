Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Çevreyolu üzerinde bulunan Emet ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan T.A. yönetimindeki 43 AGJ 983 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen M.A.D. idaresindeki 26 NP 599 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, sürücü T.A., yola düştü. Kazada yaralanan sürücünün, düşmenin etkisiyle kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Tavşanlı, 3. Sayfa, Güvenlik, Kütahya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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