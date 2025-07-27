Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşakta meydana geldi. Tunçbilek istikametinden çevreyoluna çıkmakta olan S.T. idaresindeki 32 ACP 953 plakalı motosiklet ile çevre yolundan Balıkesir istikametine gitmekte olan H.H.S. idaresindeki 43 AFA 893 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle araç trafiğine kısa süre kapanan yolda gerekli işlemlerin ardından tekrar trafiğe açıldı. - KÜTAHYA