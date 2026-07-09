Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Hamza Çoban Bulvarı üzerinden Menderes Caddesi istikametine seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 16 BBL 533 plakalı motorlu bisiklet, kavşakta sola dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı istikamette arkasından gelen F.T. yönetimindeki 03 AGA 066 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı. Kazada, her iki motosiklet sürücüsü H.Ç. ve F.T. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan İ.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA