Tavşanlı’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göbel köyü yakınlarındaki Kızılcatepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için bölgeye 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer yönlendirilirken, çalışmalara Tepecik Belediyesi ile Tavşanlı Belediyesi'ne ait su tankerleri de destek verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere yoğun şekilde müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın, çevredeki ormanlık alana daha fazla zarar vermeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.