Gece yarısı çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gece yarısı çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle boş arazideki otlar tutuşarak alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangına anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.