Tavşanlı\'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı Harmancık yolu 15. kilometresinde meydana geldi. Harmancık'tan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 42 GC 447 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile H.E. ve A.C.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA