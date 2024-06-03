Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çaptığı feci kaza kamerada: 2 ölü - Son Dakika
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Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çaptığı feci kaza kamerada: 2 ölü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklette yolcu konumundaki Kamil Lama olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28), hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.06.2024 05:53
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Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çaptığı feci kaza kamerada: 2 ölü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çevre yolu Tunçbilek Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil Tunçbilek Beldesi istikametine gittiği sırada, trafik ışıklarında beklemekte olan Abdulbaki Usluer idaresindeki 43 HF 389 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklette yolcu konumundaki Kamil Lama olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28), 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Usluer, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çaptığı feci kaza kamerada: 2 ölü - Son Dakika

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