Tavşanlı\'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi
08.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:47
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Olay sırasında sokakta kimsenin olmaması büyük bir yaralanmayı önledi. Belediye ekipleri ağaç devrildiği yeri temizleyerek trafiği açtı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi. Olay anında ağaç yakınında kimse olmadığı için yaralananan olmadı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Hanım Çeşme Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün boyu etkisini sürdüren şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, gövdesinden çatırtılarla kırılarak yola kenarında durak arkasına devrildi. Ağacın devrildiği esnada sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, durumu Tavşanlı Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, yolu kapatan ağacı motorlu testerelerle parçalara ayırarak kaldırdı. Temizlik çalışmalarının ardından Tuna Sokak yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Mahalle sakinleri, rüzgarın aniden şiddetlendiğini ve büyük bir gürültüyle ağacın devrildiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
