Tavşanlı'da Şiddetli Rüzgar Sonucu Ağaç Dalları Yola Devrildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aniden çıkan rüzgarda ağaç dalları kırılarak yola devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Hanımçeşme Mahallesi Tuna Sokak'ta bir ağacın dalları kırıldı, kopan dallar yolun kenarında durak önüne devrildi. Olay anında belediye durağı ve yolun boş olması ise muhtemel olumsuzlukların önüne geçti. Yol ortasına devrilen dalları kaldırmak için vatandaşlar belediyeyi aradı. Belediye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek temizlik çalışması yaptı. - KÜTAHYA