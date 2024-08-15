Tavşanlı'da Sokak Hayvanlarına Mama Götüren Hayvansever Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tavşanlı'da Sokak Hayvanlarına Mama Götüren Hayvansever Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Tavşanlı\'da Sokak Hayvanlarına Mama Götüren Hayvansever Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokak hayvanlarına mama götüren Aysun Köse, arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi gözyaşları ve dualarla defnedildi.

15.08.2024 21:52  Güncelleme: 22:00
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokak hayvanlarına, köpeği ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle mama götürürken arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu vefat eden hayvansever Aysun Köse gözyaşları ve dualar ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki 3 çocuk annesi Aysun Köse'in cenazesi, Şapçı köyünde ilk olarak evinin önüne götürülüp helallik alındı. Daha sonra öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, Almanya'da gazetecilik görevindeki kardeşi Mesut Zeyrek, Aysun Köse'nin eşi, oğlu ve iki kızı ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Sokak Hayvanlarına Mama Götüren Hayvansever Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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