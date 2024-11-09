Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Emet Işıklı Kavşağı'nda A.D. yönetimindeki 43 SP 363 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 06 EF 8476 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.D. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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