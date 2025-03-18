Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gelmekte olan M. A. T. (25) idaresindeki 42 ZS 590 plakalı otomobil, Şahmelek mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol bariyere çarparak yolun sağındaki su kanalına giderek durdu. Kazada, otomobil sürücüsü M.A.T. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA