Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, engelli aracı ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Arslanbey Camii yanındaki Bahtiyar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 43 AGN 176 plakalı engelli aracı ile karşı yönden gelen A.A. idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü A.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA