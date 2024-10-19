Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Balıkesir karayolu çıkışı köprü üstü ışıklı kavşakta, Y.D. idaresindeki 06 VPK 29 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta durmayarak geçtiği sırada, E.D. idaresindeki 06 DMC 538 plakalı otomobile çaptı. Otomobil kaza sonrası ters dönerken E.D. ve yanında yolcu E.D. yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA