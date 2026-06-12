Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kavşakta çarpışan araçlardan bir devrilerek yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Ufuk Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingül Sokak üzerinden Çevreyolu Caddesi istikametine seyreden E.P. yönetimindeki 43 ABD 737 plakalı otomobil, kavşakta B.T. idaresindeki 06 FHK 743 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle B.T.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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