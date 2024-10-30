Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

30.10.2024 14:19
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle Adliye ışıklı kavşağında meydana geldi.

Tavşanlı istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan B.K. idaresindeki 43 RC 965 plakalı otomobil ile Hanımçeşme mahallesi istikametinden gelen K.Ö. idaresindeki 43 ACG 785 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü K.Ö. ve diğer araçta bulunan A.K. ve T.K. yaralandı.

Kazaya karışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik kazasının yaşandığı saatte trafik ışıklarının uyarı şeklinde yandığı bilgisi edinildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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