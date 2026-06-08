Tavşanlı\'da Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motorlu bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sadık Pembe Caddesinden Çevreyolu Caddesi istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 61 KE 147 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı kavşağına geldiği sırada fırın önünde park halinden yola çıkarak harekete geçen T.T. yönetimindeki 43 AFF 933 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet sürücüsü T.T. ve arkasında yolcu olarak bulunan annesi H.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA