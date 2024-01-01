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Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada, Tavşanlı Kütahya kara yolu 6. Kilometresinde bulunan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tavşanlı\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
01.01.2024 - 11:42,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kütahya kara yolu 6. Kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden sürücüsünün ismi alınamayan 42 DH 091 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


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