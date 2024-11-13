Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Haşim Benli Bulvarı ile Güzelyurt Caddesi'nin kesiştiği kavşakta gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 43 UA 145 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada C.H.K. idaresindeki 43 AGN 178 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü C.H.K. yaralanarak, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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