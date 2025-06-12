Tavşanlı'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tavşanlı'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Tavşanlı\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
12.06.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Tavşanlı'da hafif ticari araç takla attı, sürücü M.B. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Harmancık -Tavşanlı karayolunun 8. kilometresinde, Yeniköy yakınlarında gerçekleşen kazada, M.B. (27) idaresindeki 34 KLF 528 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarına savruldu. Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü M.B. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan sürücünün ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi. Yaralanan M.B., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Tavşanlı, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti

18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
23:54
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
23:40
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
23:39
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
23:28
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 19:07:05. #7.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.