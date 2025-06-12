Tavşanlı\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Harmancık -Tavşanlı karayolunun 8. kilometresinde, Yeniköy yakınlarında gerçekleşen kazada, M.B. (27) idaresindeki 34 KLF 528 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarına savruldu. Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü M.B. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan sürücünün ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi. Yaralanan M.B., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA