Tavşanlı\'da trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan Çağlar gözyaşlarıyla defnedildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan Çağlar gözyaşları içinde defnedildi.

Tavşanlı ilçesi Kayaarası Köyü'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kaan Çağlar, Kayaarası Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gencin evinin önünde alınan helallik ve dua esnasında ailesi, nişanlısı ve köy halkı gözyaşlarına boğuldu.

Çağlar'ı Orman İşletme Müdürlüğünde görevli iş arkadaşları ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erhan Dingil de yalnız bırakmadı. Cenazeye İlçe Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Canberk Öztürk, Tunçbilek Belediyesi çalışanları ve köy halkı katıldı.

Çağlar'ın evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA