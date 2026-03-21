Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Yangın Paniği

21.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, akşamüstü saatlerinde Tavşanlı'ya bağlı Eşen Köyü'nde meydana geldi. Ahmet Ö.'ye ait olduğu öğrenilen iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangının bitişikteki yapılara sıçramasını engelledi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Ancak iki katlı evde büyük çapta maddi hasar oluştuğu ve yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 10:12:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.