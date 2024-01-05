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Tavuk çiftliğine uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tavuk çiftliğine uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Mersin'de bir tavuk çiftliğinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Yapılan aramada, çiftlikte ekili halde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tavuk çiftliğine uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
05.01.2024 - 22:58,
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Tavuk çiftliğine uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'de tavuk çiftliğinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanırken, çiftlikte yapılan aramada ekili halde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde bir şahsın kendisine ait tavuk çiftliğinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheliye ait tavuk çiftliğine operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramada, ekili halde 849 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan 12 projektör, bir miktar sıvı gübre, portatif ısıtıcı, ilaç atma makinası ve 900 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kenevir, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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