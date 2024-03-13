Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında savrularak mahsur kaldı. Çaresiz adam, gelen ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tayland'ın Pattaya şehrinde "Somkiat Amca" olarak bilinen 53 yaşındaki evsiz adam, 7.5 kilometre uzaklıktaki Ko Lan Adası'na gitmek üzere pet şişelerden yaptığı botla dün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak botu şiddetli rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle savrulmaya başladı. Durumu fark eden bir sürat teknesi, sahil güvenliğe ihbarda bulundu. Harekete geçen sahil güvenlik ekibi, botla savrulan adamı kıyıdan yaklaşık 2.4 kilometre uzaklıkta buldu. Adam tekneye alınırken, pet şişelerden yaptığı botu da sahil güvenlik teknesine bağlanarak kıyıya kadar çekildi. Evsiz olduğu ve geçimini plastik toplayarak sağladığı öğrenilen adam, sabah erken saatlerde denize açıldığını ancak ilerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle botun kontrolünü kaybettiğini belirtti. - BANGKOK
Son Dakika › 3.Sayfa › Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatta çalışan genç, kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından asılı halde bulunan genç, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Arnavutköy'de yaşanan olayda, uzun süredir husumetli olan iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda Salih İplik, Abdullah Ürkmez'i börekçide vurarak öldürdü. Olayın ardından Salih İplik, kalabalığa karışarak sakin bir şekilde yürümeye başladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, İplik'in yürürken belindeki cinayet silahını düzelttiği de görüldü.
Amasya'da 2 yıl önce meydana gelen 13 ayrı olayda toplam 2 bin metreden fazla iletişim kablosunu kesip çalarak kayıplara karışan şahısların oluşturduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Örgütün daha önce gerçekleştirdiği 11 enerji nakil hattı kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayı da aydınlatıldı.
Adıyaman'da bir binanın merdiven boşluğunda kendiliğinden yanıp sönen ışıklar, bina sakinlerini korkuttu. Hırsızlık şüphesiyle polis çağrıldı ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Bina sakinleri rahat bir nefes aldı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aile arasında 13 yıldır devam eden kan davası, cenaze defni nedeniyle krize yol açtı. 2011 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, Akak ailesi köylerine defnedilmek istedikleri cenazeye Tunç ailesinin izin vermemesi üzerine karakol komutanından yardım istedi. Olayın çözülmemesi üzerine cenaze başka bir köyde defnedildi.
Sancaktepe'de aniden yan yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, karşıdan gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçunu önlemek amacıyla bin 123 kişiye yüz yüze bilgilendirme yaparken, 542 adet broşür de dağıttı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Suç örgütlerinin üzerine en şiddetli şekilde gideceğiz" dedi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir vatandaşı ayağından vurarak telefonunu gasp eden şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?