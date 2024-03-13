Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı - Son Dakika
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Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı

Tayland\'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı

Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında savrularak mahsur kaldı.

13.03.2024 13:47
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Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında savrularak mahsur kaldı. Çaresiz adam, gelen ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tayland'ın Pattaya şehrinde "Somkiat Amca" olarak bilinen 53 yaşındaki evsiz adam, 7.5 kilometre uzaklıktaki Ko Lan Adası'na gitmek üzere pet şişelerden yaptığı botla dün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak botu şiddetli rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle savrulmaya başladı. Durumu fark eden bir sürat teknesi, sahil güvenliğe ihbarda bulundu. Harekete geçen sahil güvenlik ekibi, botla savrulan adamı kıyıdan yaklaşık 2.4 kilometre uzaklıkta buldu. Adam tekneye alınırken, pet şişelerden yaptığı botu da sahil güvenlik teknesine bağlanarak kıyıya kadar çekildi. Evsiz olduğu ve geçimini plastik toplayarak sağladığı öğrenilen adam, sabah erken saatlerde denize açıldığını ancak ilerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle botun kontrolünü kaybettiğini belirtti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Tayland, evsiz, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı - Son Dakika
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