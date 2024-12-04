Tayland'da Sel Felaketi: 29 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tayland'da Sel Felaketi: 29 Ölü

Tayland\'da Sel Felaketi: 29 Ölü

Tayland'ın güneyinde şiddetli yağışlar sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evini terk etti.

04.12.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği belirtildi. Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı'nın açıklamasında ise Pattani, Narathiwat, Songkhla, Nakhon Si Thammarat ve Phatthalung eyaletlerinde sel nedeniyle 33 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Tayland hükümeti halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre 155 binden fazla evin etkilendiği afet bölgelerinde daha fazla yağış bekleniyor. Yetkililer, halkı 5 Aralık'a kadar heyelanlar ve ani sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sel mağdurlarına ödeme yapılacak

Tayland Afet Önleme Merkezi, afet müdahale ekiplerinin sel sularını tahliye etmek ve selde mahsur kalanları kurtarmak için çalıştığını açıkladı. Hükümet selden etkilenen her eyalet için 50 milyon baht (yaklaşık 1,5 milyon ABD doları) fon ayırırken, etkilenen ailelere 9 bin baht (262 ABD doları) ödeme yapılmasına karar verdi.

Komşu Malezya'da da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Hükümet, Tayland, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da Sel Felaketi: 29 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da Sel Felaketi: 29 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.