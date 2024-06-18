Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra kraliyet hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle suçlu bulundu

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Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra, bir televizyon kanalında kraliyet hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Tayland Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra, hakkında Tayland Başsavcısı tarafından yürütülen soruşturmada, eski başbakan Thaksin'in 2015 yılında bir Güney Kore televizyonuna verdiği röportajda kraliyeti ve monarşiyi küçük düşüren ifadeler içeren açıklamaları nedeniyle 'lese-majeste' adı verilen kraliyet yasalarına karşı geldiğine hükmedildi.

Başsavcılık Sözcüsü Prayuth Bejraguna yapılan açıklamada, 74 yaşındaki Thaksin'in sabah saatlerinde görülen 'lese-majeste' davasında suçlu bulunduğunu belirterek, Shinawatra'nın kefaletle denetimli olarak serbest bırakıldığını ifade etti. Prayuth, ayrıca Shinawatra'nın pasaportuna el konulduğunu ve yurt dışına çıkış yasağı aldığını belirtti.

Shinawatra'nın kesin cezasının mahkemenin ağustos ayında görülecek bir sonraki duruşmada netlik kazanacağı aktarılarak, siyasi uzmanlar Shinawatra'nın hapis cezasına çarptırılmayacağını düşünüyor.

Darbeyle devrilen Shinawatra, 15 yıl sürgünde yaşamıştı

Tayland'da 2001 - 2006 tarihleri arasında başbakanlık yapmış olan Shinawatra, 2006 yılında gerçekleşen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış ve kendisine yönlendirilen suçlamalardan kaçarak 15 yıl sürgün hayatı yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra ülkesine ilk kez dönen Shinawatra, kendisine yöneltilen tüm geçmiş suçlamaları reddederek kraliyet affına başvurmuştu.

Dünyanın en sıkı kraliyet yasalarına sahip ülkelerden biri olan Tayland'da, darbeden bu yana 270'den fazla kişi 'lese-majeste' yasası nedeniyle hapis cezası alırken, Tayland İnsan Hakları Avukatları kraliyet yasalarının ülkede siyasi bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığını ve siyasiler tarafından suiistimal edildiğini iddia ediyor. - BANGKOK