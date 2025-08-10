Tayland-Kamboçya Sınırında Mayın Patlaması

Tayland- Kamboçya arasındaki tartışmalı sınır bölgelerinde devriye gerçekleştiren 3 Taylandlı asker, bir mayın patlaması sonucunda yaralandı. Tayland tarafından yapılan açıklamada, mayın kullanımını yasaklayan uluslararası anlaşmayı ve Tayland'ın egemenliğini ihlal etmesi gerekçesiyle, Kamboçya'ya karşı şikayette bulunulacağı belirtildi.

Tayland-Kamboçya arasındaki imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgede tansiyon hala düşmedi. Tayland ordusu mensubu 3 asker, ülkenin Sisaket bölgesi ve Kamboçya'nın Preah Vihear bölgesi arasındaki sınırında devriye gerçekleştirirken, bir mayının patlaması sonucu yaralandı. Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan açıklamada, askerlerden birinin bacağından ağır yaralanarak bir ayağını kaybettiği, diğerinin kolundan ve sırtından yaralandığı, bir başka askerin ise patlamada oluşan aşırı basınç nedeniyle kulağından yaralandığı belirtildi. Yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Tayland, Kamboçya'ya karşı şikayette bulunacak

Tayland, olayın kendi topraklarında, yakın zamanda mayınlardan temizlenen bir bölgede meydana geldiğini açıkladı. Tayland Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Tayland, mayın kullanımını yasaklayan uluslararası Ottawa Anlaşması'nı ve Tayland'ın egemenliğini ihlal etmesi gerekçesiyle Kamboçya'ya karşı şikayette bulunacak" denildi.

Kamboçya'dan suçlamalara itiraz

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdurları Yardım Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Tayland'ın suçlamalarına itiraz edilirken, "Kamboçya, Ottawa Anlaşması'na gururla sadık kalmıştır ve geçmişteki savaşlardan kalan 1 milyondan fazla mayını imha etmiştir. Tayland'ın açıklamaları, ateşkes anlaşmasının ruhunu zedeleme riski taşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Meydana gelen patlamaya ilişkin cephedeki kuvvetlerimizden detaylı bir açıklama bekliyoruz. Tarafımız, imzalanan ateşkes anlaşmasına saygı ile sadık kalmıştır" denildi.

İki ülke arasındaki çatışma

Bu patlamayla birlikte, son birkaç hafta içinde iki ülke arasındaki 817 kilometrelik sınırda tartışmalı bölgelerde devriye gerçekleştiren Taylandlı askerlerin mayına basarak yaralandığı kazaların sayısı 3'e yükseldi. Daha önceki kazalar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin incinmesine ve 5 gün süren bir silahlı çatışmanın patlak vermesine neden olmuştu. Bir Tayland askerinin 16 Temmuz'da mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmış ve Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz tarihinde patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti. Taraflar arasındaki çatışmalarda, karşılıklı topçu ateşleri ve hava saldırıları sonucu iki taraftan toplamda en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, sınır bölgelerinde yaşayan 300 bin kişi tahliye edilmişti.

Malezya'da ateşkes imzalanmıştı

Tayland ve Kamboçya, geçtiğimiz perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelerek, tartışmalı bölgelere ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkelerinden gözlemciler yerleştirilmesini öngören ve sınır çatışmalarına son verilmesini güvence altına alan ateşkes anlaşmasını imzalamıştı. - BANGKOK