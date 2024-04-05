Tayvan'da iki gün önce meydana gelen depremde dağdan kopan dev bir kayanın yoldaki araca isabet ettiği ve bir doğumevindeki hemşirelerin sarsıntıyla birlikte kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.
Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte dağdan kopan kaya parçalarını fark eden öndeki araç sürücüsünün geri gittiği ancak yuvarlanan bir kayanın aracın arka kısmını kağıt gibi ezdiği görüldü. Yerel medya sürücünün hafif yaralandığını aktardı.
Kuvözdeki bebekleri korumaya çalıştılar
Depremin hissedildiği Taipei şehrinde ise Ma Cherie Doğumevinde çalışan hemşirelerin deprem sırasında kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hemşirelerin deprem anında bebeklerin yanına koştuğu ve sarsıntı geçene kadar kuvözleri tuttuğu görüldü.
Tayvan'da meydana gelen son 25 yılın en büyük depreminde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti. - TAİPEİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tayvan'da depremde dev kaya araca çarptı, hemşireler bebekleri korudu - Son Dakika
Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Pınarönü köyünde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen kamyonet 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasının bez kurutma bölümünde yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale ediyor. Yangında 6 işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Brezilya'da bir oğul, babasının katilini mahkeme salonunda altı kez ateş ederek ağır yaraladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın hakimler ve jüri üyeleri kaçarken ateş açtığı görülüyor. Saldırgan daha sonra polis tarafından tutuklandı. Olayın ardından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve taburcu edildi. Saldırının sebebi, saldırganın babasının öldürülmesiyle ilgili intikam istemesi olarak belirtiliyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak olan rapor sonucunda belirlenecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?