Tayvan'da depremde dev kaya araca çarptı, hemşireler bebekleri korudu

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Tayvan'da iki gün önce meydana gelen depremde dağdan kopan dev bir kayanın yoldaki araca isabet ettiği ve bir doğumevindeki hemşirelerin sarsıntıyla birlikte kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte dağdan kopan kaya parçalarını fark eden öndeki araç sürücüsünün geri gittiği ancak yuvarlanan bir kayanın aracın arka kısmını kağıt gibi ezdiği görüldü. Yerel medya sürücünün hafif yaralandığını aktardı.

Kuvözdeki bebekleri korumaya çalıştılar

Depremin hissedildiği Taipei şehrinde ise Ma Cherie Doğumevinde çalışan hemşirelerin deprem sırasında kuvözdeki yenidoğan bebekleri korumaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hemşirelerin deprem anında bebeklerin yanına koştuğu ve sarsıntı geçene kadar kuvözleri tuttuğu görüldü.

Tayvan'da meydana gelen son 25 yılın en büyük depreminde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti. - TAİPEİ