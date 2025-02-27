Tayvan'da Göçük: Park Halindeki Araç 5 Metre Derinliğe Gömüldü - Son Dakika
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Tayvan'da Göçük: Park Halindeki Araç 5 Metre Derinliğe Gömüldü

Tayvan'ın Xinzhu şehrinde, göçük sonucu park halindeki bir araç 5 metre derinliğe düştü. Olayın, kaçak inşaat nedeniyle meydana geldiği açıklandı. Araçta kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

27.02.2025 15:34
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Tayvan'ın Xinzhu şehrinde park halindeki bir araç, yaşanan göçükte yerin 5 metre altına gömüldü.

Tayvan'ın Xinzhu şehrine bağlı Zhudong kasabasında yol aniden çöktü. Yaşanan göçük sebebiyle park halindeki bir araç, saniyeler içinde göçük sonucu oluşan çukura düştü. Araç 5 metre derinliğe gömülürken, araçta kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi. Bölgede yapılan ilk incelemenin ardından bir firma tarafından bölgede yapılan kaçak inşaat sonucu göçüğün meydana geldiği aktarıldı.

Zhudong Belediye Başkanı Guo Yuanzhang olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu arazi Ulusal Emlak İdaresi'ne ait. Bazı firmalar buraları park ve diğer amaçlar için işgal etti ve sonrasında da gereken alt yapı inşa edilmedi. Çöken yerin altyapısı eskiydi. Çelik kirişler bakımsızlıktan kırıldığı için zeminde çökme yaşandı" dedi.

Olay hakkında detaylı soruşturma başlatılırken, inşaat firması hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayvan'da Göçük: Park Halindeki Araç 5 Metre Derinliğe Gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'da Göçük: Park Halindeki Araç 5 Metre Derinliğe Gömüldü - Son Dakika
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