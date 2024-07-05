Tazı Kanyonu'nda çıkan yangınları çıkaran çoban yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tazı Kanyonu'nda çıkan yangınları çıkaran çoban yakalandı

Tazı Kanyonu\'nda çıkan yangınları çıkaran çoban yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda çıkan yangınları çıkardığı belirlenen çoban yakalandı. Çoban, ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.

05.07.2024 10:24  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.

Tazı Kanyonu'nda son 1 ay içerisinde çıkan 3 orman yangınını çıkardığı belirlenen Murat Kaya isimli çoban, JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat Belediyesi'nin Tazı Kanyonu ihalesini kazanmasının ardından meydana gelen yangınların şüphelisi; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, yangınları ormancıya kızdığı için çıkarttığını belirtti.

Jandarma sabotaj olma ihtimali üzerinde durdu

Gaziler Mahallesi İbliz Mevkii'nde halk arasındaki adıyla Tazı Kanyonu'nda son 1 ay içerisinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4,5 hektar orman alanının zarar görmesi yangınların sabotaj olma ihtimalini ortaya çıkardı. Tazı Kanyonu ihalesini Manavgat Belediyesinin almasının ardından, çıkan orman yangınları Jandarmayı alarma geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yangınları çıkardığı belirlenen ve bölgede çobanlık yaptığı belirlenen Murat Kaya (33) kısa sürede yakalandı.

İfadesinde yangınları ormancılara ve TEDAŞ ekiplerine kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tazı Kanyonu'nda çıkan yangınları çıkaran çoban yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
00:45 Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı Göç İdaresi’nden açıklama var Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı? Göç İdaresi'nden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Tazı Kanyonu'nda çıkan yangınları çıkaran çoban yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement