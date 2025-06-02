Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a taziye için giden yolcuları taşıyan Otokar marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.
İşte kaza yerinden görüntüler:
Son Dakika › 3.Sayfa › Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı - Son Dakika
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