TBMM'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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TBMM'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da coşkuyla kutlandı

TBMM\'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur\'da coşkuyla kutlandı

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burdur'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çatağıl İlkokulu öğrencilerinin sosyal medyada paylaştıkları yöresel halk oyunu videoları milyonlarca izleyiciye ulaştı ve gösterileri beğeni topladı.

23.04.2024 13:56
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TBMM'nin açılışı 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da coşku ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarda sosyal medyada çektikleri yöresel halk oyunu videolarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan Çatağıl İlkokulu öğrencilerinin gösterisi beğeni topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü sebebiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Burdur'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve öğrenciler tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından katılımcılar selamlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci; "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. Yıl dönümünde, çocuklara ilk ve tek bayram olarak armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün, yaşanan tüm zorluklara rağmen, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirdiği, milli irade adına, Kurtuluş Mücadelemizde, milletimizin sesini tüm Dünya'ya duyurduğu büyük bir gün. Bu nedenle; bugün, sadece bir bayram değil, cumhuriyetimize giden yolda milletimizden alınan güçle atılan büyük bir adımdır." dedi.

Konuşmanın ardından farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi. Tören öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, oratoryo, dans gösterileri ve mehteran takımı gösterilerinin ardından son buldu.

Törende sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle milyonlarca izlenen mavi önlüklü Çatağıl İlkokulu öğrencileri ise yaptıkları gösteriyle izleyenleri mest etti. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TBMM'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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