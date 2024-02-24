Tefecilik çetesine 4 tutuklama - Son Dakika
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Tefecilik çetesine 4 tutuklama

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tefecilik ve tehdit suçu ile haklarında işlem başlatılan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve tehdit suçlarından şüphelenilen 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sonucunda S.B., R.S., A.Ş.D. ve Ç.Ç. tutuklanırken, A.D., S.T. ve H.M. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

24.02.2024 09:22
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Tefecilik çetesine 4 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tefecilik ve tehdit suçu ile haklarında işlem başlatılan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Şubat 2024 tarihinde Gömeç ilçesinde icra edilen operasyonda, tefecilik ve tehdit suçlarından, haklarında adli işlem başlatılan 7 şüpheliden; Cumhuriyet Savcılığı soruşturması ardından mahkemeye çıkan S.B., R.S., A.Ş.D. ve Ç.Ç. tutuklama kararı çıktı. A.D., S.T. ve H.M. ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Tefecilik çetesine 4 tutuklama
Kaynak: İHA

Balıkesir, Gömeç, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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