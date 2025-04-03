Tehlike Saçan Bina için Mahalle Sakinleri Önlem İstiyor

Yıkım için boşaltıldı 5 yıldır tehlike saçıyor

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde depremlerde hasar gören ve 2020 yılında tahliye edilen 7 katlı bina sit alanı olması sebebiyle yıkılamadı. Mahalle sakinleri kendi kendine yıkılmaya başlayan bina için önlem alınmasını istedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Murat Caddesindeki Uzun Apartmanı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası hasar alarak 24 Şubat 2020'de tahliye edildi. 1992 yılında belediyeden ruhsat alarak 7 kat olarak yapılan binanın kat malikleri binayı kentsel dönüşüme sokarak yeniden inşa etmek istedi. Ancak bölgenin tarihi Çeşnigir Camiinden dolayı sit alanı olması sebebiyle 7 kat olan imar planının 2 kata düşürüldüğünü öğrendiler. 2020 tarihinde boşaltılan ve atıl durumda kalan binadan zaman zaman büyük parçalar kaldırıma düşerken sadece binanın ön ve arka kısmında zabıtanın koyduğu demir parmaklıklarla önlem alındı. Mahallede sakinleri kendi kendine yıkılmaya başlayan bina için önlem alınmasını istedi.

Uzun Apartmanının hemen yanındaki binada esnaflık yapan Muhammet Al, "7 kata zamanında imar verilmiş ama burası sit alanı yıkım yapılamıyor. Sonraki 4 katın sahipleri dava açmışlar. Mahkeme sürüyor kendi dairelerinin ne olacağıyla ilgili. Yıkılmamasının sebebi budur. Zamanla 8-10 sene sonra buradaki adada bulunan binaların hepsi yıkılarak 3 kat olarak imar verilecek. Arkada tarihi cami olduğu için. Risk taşıyor. Binanın içindeki betonlar inişli çıkışlı yol yapmış çok tehlikeli. Yandaki binalar bunu ayakta tutuyor. Zaman zaman büyük parçalar düşüyor. Çok tehlikeli" dedi. Saim Etken de binanın yakında çökeceğini belirterek madde bağımlılarının da binayı mesken tuttuğunu anlattı. Kendisi de inşaat işiyle uğraşan Ramazan Güler ise şunları söyledi:

"Bina tehlikeli bir bina. Yıkılabilir, biri altında kalınca ne olacak. Müdahale edilmesi için illa birinin altta mı kalması gerekiyor. Sağındaki solundaki binalarla ilgili bir durum değil. Bina yapılırken çimentosu, demiri eksik kullanılmış. Birinin canına bir şey olmadan yetkililer gerekeni yapmalı."