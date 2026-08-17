Antalya'nın Manavgat ilçesinde bazı gençler ve çocuklar, "Köprüden atlamak tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelaya ve emniyet güçlerinin uyarılarına aldırmadan metrelerce yüksekten Manavgat Irmağı'na atlayarak hayatlarını tehlikeye attı.

Mevsimin en sıcak günlerinin yaşandığı Manavgat'ta bazı gençler ve çocuklar, serinlemek için tehlikeli bir yönteme başvurdu. 1930'lu yıllarda yapılan tarihi Sarı Köprü'ye gelen gençler, köprüden atlamanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirten uyarı tabelasına rağmen Manavgat Irmağı'na atladı.

Köprünün çelik korkuluklarına çıkan gençler, emniyet güçlerinin uyarılarına aldırmadan metrelerce yükseklikten kendilerini suya bıraktı. Gençlerin art arda gerçekleştirdiği tehlikeli atlayışlar, çevrede bulunanların yüreğini ağzına getirdi.